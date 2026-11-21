Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Başkanı Bilal Erdoğan, Arakanlı Müslümanların yaşadığı sorunlarla ilgili bir soru üzerine Batı ülkelerinin çifte standart uyguladığını savundu: "Mazlumun kimin mazlumu olduğuna bakıyor, rengine bakıyor. Ukraynalı olunca sarışın olunca sahip çıkıyor, bayrağını bütün kurumlarının üstünde dalgalandırıyor. Ama Müslüman olunca teni biraz koyu renk olunca umursamıyor."

Erdoğan bu sözleri, 25-28 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 5. Uluslararası STK Fuarı öncesinde TÜGVA Genel Merkezi'ndeki bilgilendirme toplantısında söyledi. Toplantıya İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın da katıldı.

Batı'nın tutumunun kayıtsızlıkla sınırlı kalmadığını öne süren Erdoğan, "zulmeden tarafa silah veriyor, mühimmat veriyor, destek sağlıyor" ifadesini kullandı. Arakanlı Müslümanların durumunu "İslam dünyasının kendi konusu olarak görmek lazım" sözleriyle değerlendiren TGTV Başkanı, aynı Gazze'deki insani dram gibi Arakan için de İslam ülkelerinin bir araya gelip çözüm üretmesini "çok önemli" bulduğunu ifade etti.

Hz. Ömer örneği: "Biz bu kadar duyarsız mı kalacağız"

Erdoğan, Hz. Ömer'in "Dicle nehrinin yanında bir kuzuyu kurt kapsa adalet gelir Ömer'den sorar" sözünü hatırlatarak "Yani biz bu kadar duyarsız mı kalacağız" diye sordu. İnançlarına göre Müslüman olsun olmasın "mazlumun dinine, ırkına, rengine bakılmaksızın derdine derman olmak" esas olduğunu söyleyen Erdoğan, Türk toplumunun misafirperverliği ve merhametiyle yüzyıllar boyunca dünyaya örnek olduğunu dile getirdi.

Fuarın vizyonu "Sivil Toplum 5.0"

Fuarın hedeflerini de anlatan Erdoğan, "Sivil Toplum 5.0" kavramını "zamanı yakalayan sivil toplum kuruluşları anlayışı" olarak tanımladı. TGTV'nin Türkiye'deki çalışmasını İDSB bünyesindeki uluslararası kuruluşlara ve İslam dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarına yaymak istediklerini söyledi. Fuarla bir yandan yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi, diğer yandan paralel oturumlarla kuruluşların kabiliyet ve kapasitelerini güçlendirecek bir vizyon ortaya koymayı hedeflediklerini aktardı.

İnsani yardım kuruluşları arasında dayanışmayı, eş güdümü ve verimliliği güçlendirmeye çalıştıklarını belirten Erdoğan; Gazze'deki soykırımı, Sudan'daki iç savaşı ve Suriye'nin kalkınmasının getirdiği meseleleri, sivil toplumda insani yardımın öne çıkmasının nedenleri arasında saydı. Türkiye'de başta eğitim olmak üzere birçok alanda sivil toplumun "bir yükseliş eğrisi içerisinde" olduğunu söyledi.

Türkiye'nin geçen yıl Müslüman ülkeler arasında ekonomik büyüklük itibarıyla birinci sıraya çıktığını öne süren Erdoğan, "2 milyarlık İslam aleminde" Türkiye'den "bir ağabeylik, bir liderlik, bir önderlik beklentisi" bulunduğunu, sivil toplum tarafında bunun gereğini yapmak ve Türkiye'deki uzmanlıkları İslam alemindeki kuruluşlarla paylaşmak istediklerini ifade etti.

Gençlerde gönüllülüğe ilgi "biraz sönük"

TGTV'nin bu dönemde üye kuruluşların gelişim çalışmalarına ağırlık verdiğini anlatan Erdoğan; yapay zeka ve teknoloji ürünlerinin güçlü kullanılmasını, siber saldırı ve risklere karşı korunaklı yapıları, idari ve mali sürdürülebilirliği önemsediklerini kaydetti. Gençlere yönelik çalışmalarda gönüllülüğe ilginin "biraz sönük", "düşük" olduğunu gördüklerini belirtti. Gençleri çalışmalara çekmeyi sürdürürken, dünyadaki örneklerle uyumlu bir gönüllülük mevzuatının yerleşmesi için ilgili kurumlarla çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarını ve bu konulara ilgi duyan vatandaşları 25-28 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuara katılmaya davet etti.