Bilal Erdoğan’a iğrenç iftira! Bu bir haysiyet cellatlığı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Reuters'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki iftira içerikli haberine ilişkin olarak, "Burada esas hedef Erdoğan. Cumhurbaşkanı’na darbe yapmak istediklerinde her nasılsa önce Bilal Erdoğan’ı hedef alıyorlar" dedi.

Selvi, bugünkü "Reuters’in Bilal Erdoğan kumpası" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

“1- Bu bir habercilik değil, bu bir haysiyet cellatlığı. Bu bir operasyon gazeteciliği. Stajyer muhabir bile bu haberi yapsa Bilal Erdoğan’a bu iddiaları sorardı.

2- Bilal Erdoğan’a bırakın rüşvet teklif etmeyi bu insanlar onun yanına yaklaşabilirler mi?

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3- Bu haberin İsveç’in NATO’ya giriş sürecinde tam da NATO toplantısı öncesinde servis edilmesi size masum geliyor mu?

4- Bu haber her nedense bana 17-25 Aralık sürecini hatırlattı. 17-25 Aralık kumpasını kuran FETÖ’cüler de Bilal Erdoğan’ı hedef almıştı. O zaman başbakan olan Erdoğan’ın oğlunu tutuklamak istemişlerdi.

5- 17-25 Aralık’ın şantaj-montaj kasetlerini Meclis kürsüsünden dinleten Kemal Kılıçdaroğlu, yıllar sonra bu tapelerin montaj olduğunu itiraf etti.

6- 17-25 Aralık’ta hedef Erdoğan’dı. Orada başarılı olamadılar ama 15 Temmuz’da FETÖ-NATO darbesiyle sonuç almaya çalıştılar. Bu kez de FETÖ-NATO tezgâhı devrede.”