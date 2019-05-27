Bilal Erdoğan ok atarken söylediği sözlerle eğlenceli anlar yaşattı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın ok atışı yaptığı sırada yakınındakilerle kurduğu diyalog eğlenceli anlar yaşanmasına sebep oldu.27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:07
Bilal Erdoğan'ın ok attığı sırada yakınındakilerle arasında geçen diyalog eğlenceli anlar yaşanmasına sebep oldu.
"Kimse yok değil mi aşağıda?"
Okçular Vakfı tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Bilal Erdoğan'ın ok atışında ilginç bir diyalog yaşandı. Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan Rumeli Hisarı'ndan Marmara Denizi'ne doğru önce menzil daha sonra da hedef atışı gerçekleştirdi.
Menzil atışlarının ardından Bilal Erdoğan yanındakilere "Kimse yok değil mi aşağıda?" diye sordu.
YORUM YAZ