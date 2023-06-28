Bilal Erdoğan kadar taş düşsün başınıza! FETÖ'cü zevzeklerin etekleri zil çalıyor
Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, haber ajansı Reuters'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki skandal haberini eleştirdiği yazısında, “Peki bu sersem sepet iddialarını neye dayandırıyorlar? Çamur at izi kalsın. İzi kalmasa da seçim yenilgisinin travmasını atlatamayan ‘fondaş medya’ moral bulsun. Bilal Erdoğan'a iftira atmaya/karalamaya doymayan FETÖ'cü zevzeklerin de etekleri zil çalsın” ifadelerini kullandı.
Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, haber ajansı Reuters'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki skandal haberini eleştirdiği yazısında, "Peki bu sersem sepet iddialarını neye dayandırıyorlar? Adı geçen şirketlerin yöneticilerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ailesi yoluyla ‘imtiyaz’ elde etme ‘umutlarına’ değil mi? Peki, Hunter Biden'ın yönetim kurulu üyesi olduğu Ukraynalı enerji şirketi Burisma'nın yöneticilerinden ilham alarak mı böylesi ‘umutlara’ kapıldılar" ifadelerini kullandı.
Reuters'ın İsveç menşeli bir şirketin ürettiği alkolmetrenin Türkiye'de pazar hakimiyeti sağlamasına Bilal Erdoğan'ın yardımcı olması karşılığında komisyon vermeyi taahhüt ettiğine yönelik haberini teyit edemediğini belirten Tuna, "Çamur at izi kalsın. İzi kalmasa da seçim yenilgisinin travmasını atlatamayan ‘fondaş medya’ moral bulsun. Bilal Erdoğan'a iftira atmaya/karalamaya doymayan FETÖ'cü zevzeklerin de etekleri zil çalsın" dedi.
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