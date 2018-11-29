Bilal Erdoğan gençlere, darbecilerin 'zararlı profesör' dediği Fuat Sezgin'i örnek gösterdi: Akademik kariyer geçim için düşünülmemeli

Prof. Dr. Fuat Sezgin, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ve 2019 yılı KoordinatörüKırıkkale Üniversitesi ile 10 üniversite arasında, "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Eylül 2018 tarihinde ilan ettiği, "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinliklerinin koordinasyonu için kurum ve kuruluşlar ile işbirliği protokolleri imzalanmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olarak belirlenen 2019 yılında yapılacak etkinliklerde, İslam bilim tarihine ve medeniyetine yaptığı katkılar çerçevesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin ile çalışmalarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması planlanıyor.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, vakfın Prof. Dr. Fuat Sezgin'in isteği doğrultusunda 2010 yılında kurulduğunu hatırlattı.

Vakfın, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in bilim dalındaki isteklerini yerine getirmek amacıyla kurulduğunu anlatan Çetinkaya, vakıf olarak yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

'Bu bir intikam meselesi değil, bu bir vicdan meselesidir'

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da temelde iki meselenin olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bir tanesi, Müslüman bilim adamlarının bilim tarihinde hak ettikleri yeri bulması, bu bir intikam meselesi değil, bu bir vicdan meselesidir. Bilim evrenseldir, şunun bunun bilimi diye bir şey yoktur. Ancak Batı medeniyetinin bu hakkı iade etmesi için, görmezlikten gelmemesi için yapılması gereken elbette bir bilimsel çalışma vardır. Hocamız da bunu yapmıştır. O bakımdan vakfımızın ana maksadı elbette bu bilimler tarihindeki adaletsizliğin giderilmesi ve bilimler tarihindeki o boşluğun doldurulmasıdır. Nedir? Eski Yunan'dan alıyorsunuz, Rönesans, reforma kadar karanlık bir çağ var denilen dönemde aslında bilimlerin ilerletilmeye devam edildiği, bunun Müslüman bilim adamları eliyle yapıldığı, bunun hakkının verilmesiyle ilgili o boşluğu doldurmamız gerekiyor. Fuat Sezgin ismi burada karşımıza çıkıyor. İkinci meselemiz de bu."

'Günde 17 saat oturmuş ve 17 ciltlik eserini yazmış'

Fuat Sezgin'in hayatını, bunun bilimsel olarak delillendirilmesine adamış bir bilim insanı olduğunu belirten Erdoğan, "Kendisi bunu yaparken aslında bir zul mertebesine erişmiş, kendisi günde 17 saat oturmuş ve 17 ciltlik eserini yazmış. Bu yazdıklarından başka eserler çıkmış. Dolayısıyla henüz ortaya koyduğu eserin, tam anlamıyla bilinmediğini de görüyoruz. Ne kadar da olsa, bizim, Orta Doğu veya İslami ilimlerde bütün kitaplarda Fuat Sezgin imzası buna rağmen vardır." dedi.

Bu 17 ciltlik eserin, bilim çevreleri ve kamuoyu tarafından daha iyi bilinmesini istediklerini dile getiren Erdoğan, "Eser Almanca. Bu eserin öncelikle Türkçe'ye tercümesini başlattık. Bu sene İstanbul Üniversitesi tarafından bütün ciltlerinin tercümeleri tamamlanmış olacak." diye konuştu.

'İslam bilim tarihi alanında çalışanların referans kütüphanesi olacak'

Prof. Dr. Sezgin'in, en büyük hayallerinden birinin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü'nün kurulması olduğunu ve bunu da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde başardıklarını anlatan Erdoğan, ilk yüksek lisans mezuniyetinin gerçekleştiğini ve doktora öğrencilerinin eğitime başladığını söyledi.

Bilal Erdoğan, Prof. Dr. Sezgin'in kitaplarının hak ettiği yere gelmesini arzuladığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Bu işin merkezinin İstanbul olması gerektiğini söylerdi. 5 sene önceye kadar kitaplarını getireceğine kimse inanmazdı. Müze, kütüphane ve enstitüyü kurmayı başarınca, tercüme belli bir raya girince, kendisi de bu kitapları bağışladığını ilan etti. Getirmeye başladığımız noktada sorunlar çıktı. Maalesef enstitüye bir kayyum atanmış durumda. Enstitü bizim kontrolümüzde değil. Oradaki kitapların gelmesi konusunda bir hukuki süreç var. Bu kütüphane şu haliyle bile alanında tektir. Oradaki kitapların da gelmesiyle bu kütüphane, İslam bilim tarihi alanında çalışanların referans kütüphanesi olacak."

'Özellikle gençler tarafından tanınması önemli'

Vakıf olarak bu müzenin, kütüphanenin ve enstitünün başarılı olmasını istediklerini ifade eden Erdoğan, 2019 yılı boyunca gerçekleştirecekleri etkinliklerle buna hizmet vermiş olacaklarını söyledi.

Bilal Erdoğan, şunları söyledi:

"Fuat Sezgin gibi bir insanın, özellikle gençler tarafından tanınması önemli. Böyle bir insan yaşadı, nasıl çalıştığını, nasıl heyecan duyduğunu gördük. Hastanedeki son günlerinde dahi kütüphanenin kavgasını veren, uyurken eliyle kitap sayfası çeviren, büyük bir bilim insanı olarak haklarının gasp edilmesine nasıl göz yumulduğunu sorgulayan bir insan. Gayesine olan aşkı, anlatırken 'milletime ve dinime hizmet için bunu yapıyorum' demesi... Bunun gençlere aktarılması lazım."

Bugün Türkiye'de akademik kariyeri geçim için düşünen insanların olduğunu ama bunun böyle olmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, insanların akademik kariyeri ilimlere olan ilgisinden dolayı tercih etmesi gerektiğini, bu bakımdan da Fuat Sezgin'in tanınmasının faydalı olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

151 paydaşla protokol imzalandı

"2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" Koordinatörü Kırıkkale Üniversitesi Prof. Dr. Ersan Aslan da Prof. Dr. Fuat Sezgin'in "bilim tarihi" dediğinde, sadece İslam bilim tarihini değil, bütün bilimlerin bir arada değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden bir şahsiyet olduğunu ifade etti.

2019 yılındaki faaliyetler arasında şu ana kadar 151 paydaşla, protokol imzaladıklarını anlatan Prof. Dr. Aslan, bu protokoller çerçevesinde 2019 yılındaki tüm haftaları, dolu dolu etkinliklerle geçirmeyi arzuladıklarını belirtti.

Prof. Dr. Aslan, 81 ilde, gönül coğrafyasında ve Avrupa ülkelerinde, Fuat Sezgin'in İslam bilim tarihine katkılarını anlatmanın gayretiyle bu protokolleri imzaladıklarını, bu protokollerin, sadece 2019 yılı içinde kalmış olan bir etkinlik serisi değil, uzun yıllar devam edecek etkinliklerle medeniyeti ihya etmenin yollarını açacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ve 2019 yılı Koordinatörü Kırıkkale Üniversitesi ile 10 üniversite arasında iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği protokolünü üniversiteleri adına rektörler imzaladı.