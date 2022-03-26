Bilal Erdoğan ekonomik gerçekleri ortaya koydu! CHP yandaşları çıldırdı

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anka servis etti, yandaşlar çıldırdı!

Erdoğan, ABD ile Türkiye kıyaslaması yapıp, gerçekleri ortaya koyunca sol medyanın hedefi haline geldi.

"Burada yıllık kazancı diyelim ki 5 bin dolar, 10 bin dolar olan bir insan, sanıyor ki Amerika’da 30 bin dolar kazanan insan daha rahat bir hayat yaşıyor." diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

Hayır, böyle değil. Amerika'da 30 bin dolar kazanan insan, aylık diyelim ki 3 bin dolar kazanan bir insan, Türkiye'de 5 bin lira kazanan insandan daha kötü şartlarda yaşıyor.