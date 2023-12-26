Bilal Erdoğan: Çocuklar için felsefe dersi muhakeme yeteneğini geliştiriyor

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) tarafından “Felsefe ve Varoluş" temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen "Çocuklar İçin Felsefe Çalıştayı", Yenidoğu Okulları Çekmeköy Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Bilal Erdoğan: Çocuklar İçin Felsefe dersi bir umut ışığı

İlkokul çağlarından itibaren çocukların sorgulayan bireyler olması ve analitik düşünme kabiliyetlerinin gelişmesi için bu dersi uyguladıklarını dile getiren Erdoğan, Türkiye'de sınav merkezli eğitim sisteminin bir sorun olduğunu ifade ederek bu durumun net çözümünün olmadığını ancak bu soruna Çocuklar İçin Felsefe dersinin bir umut ışığı olduğunu düşündüğünü söyledi. Çalışmanın diğer okullarla Milli Eğitim Bakanlığına örnek olmasını ümit ettiğini aktaran Erdoğan, muhakeme kabiliyeti gelişmiş bireyler yetiştirmenin önemini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Şehitlerimiz var. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Gazze'de, Filistin'de devam eden bir katliam, bir soykırım var ve çocuklarımız hakikaten bunları görerek büyüyorlar, yaşıyorlar. İşte bunları sorgulamaları, bunların derininde neyin yattığını anlamaları için bu muhakeme yeteneğinin gelişmesine ihtiyacımız var. Çünkü takdir edersiniz ki mesela bir Filistin davası, bir Filistin meselesi var. 70 yılı aşkın bir tarihi var ama her bir çocuğumuza gereğince bu hikâyeyi belki aktaramıyoruz. İlgisini çeken oluyor, çekmeyen oluyor. Çocuğun kendi dikkat dağınıklığı içerisinde konumlandıramamış olabiliyorsunuz. Böyle bir olay gelip çattığı zaman da çocuğumuz tabii ki bocalayabiliyor, anlamlandıramayabiliyor. Ama doğru soruları sorduğu zaman, eminim ki bu tür meseleleri nasıl karşılayacaklarını, tekrar etmemesi için yetişkinliklerinde neler yapmaları gerekeceğini daha iyi takdir ve tespit edeceklerdir. Bu sebeple buna çok ihtiyacımız var." Erdoğan, bu sorgulamaları yeniden yapacak ve dünyada insanlığa yeniden izzetini, onurunu kazandıracak nesilleri yetiştirmek için bu hikmeti kovalama uğraşına dahil olan daha çok çocuğu yetiştirmenin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Hayati Oktay: Sorgulamak, felsefenin önemli bir parçası olduğu gibi aynı zamanda öğrenme sürecinin de temelini oluşturuyor

Çalıştayda konuşma yapan YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay da bu yılki temayı; çocukların kendilerini tanımaya ve çevresini anlamlandırmaya başlamalarından itibaren sordukları sorulardan yola çıkarak “Felsefe ve Varoluş” olarak belirlediklerini aktardı. Hikmetin, sorgulamaktan geçtiğini söyleyen Oktay, “İlim, kendini bilmektir der” der Yunus Emre. Kendini bilmek; insanın öncelikle kendi varlığını keşfetmesi ve dünyadaki amacını sorgulamasıyla mümkündür. Bu felsefik sorgulamaları yapan insan; derinlerde kendi özünü bulur. Kendini özünü bilen ve kendini anlayan insan ise tüm insanlığı anlayabilecek bir empati yeteneğine hasıl olur. Sorgulamak, felsefenin önemli bir parçası olduğu gibi aynı zamanda öğrenme sürecinin de temelini oluşturur. Çocuklara küçük yaştan itibaren sorgulama yapma refleksini kazandırıldığında daha barışçıl, daha anlayış dolu ve daha adil bir dünya oluşturabileceklerine inanıyorum” diye konuştu.

“Çocuklar İçin Felsefe dersini okullarımızda başarıyla uyguluyoruz”

YETEV Okulları olarak soru sormayı ve sorgulama becerisini çocuklara aşılayan ‘Çocuklar İçin Felsefe’yi okullarda uygulanması gereken en önemli derslerden biri olarak gördüklerini söyleyen Oktay, “2016 yılından itibaren Yenidoğu Okulları’nda ilkokul ve ortaokul kademesinde, 2021 yılından itibaren de Palet Okulları ve İrfan Okulları’nın ortaokul kademesinde ‘Çocuklar İçin Felsefe’ dersini başarıyla uyguluyoruz. Bu dersleri vermekteki hedefimiz ise çocuklarımızın sorgulamayı, hikmetle bakmayı öğrenmeleri, derin düşünme becerilerini geliştirmeleri, kendilerini tanımaları, aktif dinleyerek tartışma yöntemini deneyimlemelerini sağlamak.” diyerek sözlerini tamamladı.

“Varoluş, ancak kendimiz isek gerçekleştireceğimiz bir macera”

“Felsefe ve Varoluş” adlı konferans konuşmasını yapan Prof. Dr. Kenan Gürsoy ise temaya atıfta bulunarak şunları kaydetti: “Neden varlık değil de varoluş? Neden varoluş dendiğinde yanında varlık değil de felsefe var? Bunun bir temeli muhakkak ki var; çünkü varoluş, bir oluşmakta olma sürecini gösteriyor. Varoluş, herhangi bir varlık olmamayı da ifade ediyor. Yani orada, içinde bulunduğumuz, başkalarını alakadar eden varlık ya da varlıkları değil, asli varlığa doğru bir bilinç, hakikate doğru bir bilincin olmasını gerektiriyor. Ama bu varoluş, benim kendi maceramı ifade ediyor; yani insan olduğum, beşer olduğum bu macerayı ifade ediyor. Bu macera aslında benim ancak kendim isem, kendimde isem oluşturabileceğim, gerçekleştirebileceğim bir macera. Eğer bu bir olgunluğa doğru yürüme süreci ise kendimden hareketle yürümeme anlam veren bir macera” dedi.

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