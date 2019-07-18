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Bilal Başacıkoğlu, yeni sezonu bekliyor

İstikbal Mobilya Kayserispor’ungenç kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:10
Bilal Başacıkoğlu, yeni sezonu bekliyor

İstikbal Mobilya Kayserispor’ungenç kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor.


Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonundamücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor hazırlıklarını Avusturya’da sürdürüyor. Geçen sezon yaşadığı şansız sakatlık sonrası beklentilerin atlında kalan gurbetçi futbolcu Bilal Başacıklıoğlu, Avusturya kampında takımla birlikte çalışmalara başladı. Kayseri’deki 1.etap kampına katılmayan ve ülkesinde hem tedavisine hem de çalışmalarına devam eden Bilal, 2.etap kampında güç depoluyor. Yeni sezonda hem teknik heyet hem de Sarı-Kırmızılı taraftarların Bilal Başacıkoğlu’ndan beklentileri oldukça fazla.


Sağ ve sol kanat oynayan Bilal Başacıkoğlu, Avusturya kampında hırsı, isteği ile dikkat çekiyor.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:10
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