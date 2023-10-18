Bıktıran tescil çilesi, genç girişimcileri Avrupa’nın kucağına itiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın değerli ve yüksek rakamlı ihracat hedefinde yer almak isteyen genç yatırımcılar, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun marka tescil işleminin 1.5 yılı aşması, patentlerin hızlı tescillenmemesi sebebiyle üretimden ve ticaretten uzaklaşıyorlar. Birçok yatırımcı 2 saatte uzaktan şirket kurulabilen, hızlıca marka tescili yapılabilen Londra gibi Avrupa şehirlerini tercih etmeye başladı.

Birçok yabancı sermaye “pazar yeri” platformlarıyla ülkemizde e-ticaret faaliyeti gösterip, Türkiye’de hızla ürün ithalatını artırırken, binlerce yabancı girişimci bu pazar yerleri üzerinden açtıkları mağazalarla yüksek cirolara ulaşıyor. Bu noktada, marka patent konusu hayati bir önem taşıyor. Hem platform üzerinde rekabeti dengelemek, hem taklit ve sahteciliğin önünü geçmek için, Amazon.com gibi platformlarda, satıcılardan artık, ilk başvurularda marka tescili ve patent belgesi istemeye başlandı.

Tekstil başta olmak üzere birçok sektörün elektronik dünya ticaretinde, en büyük sıkıntısı ise marka ve model tescili olarak ön plana çıkıyor. En çok satanlar kategorisinde dikkat çeken bir ürün, e-ticarette hemen ertesi gün taklit edilebiliyor. Düşük imalat kalitesi ve yarı fiyat etiketiyle, dürüst satıcılar ciddi zarara uğratırken, durumun farkında olmayan müşteriler de olumsuz etkileniyor. Ancak gerçek markalar ise 2 yıla ulaşan marka tescil süreçlerinde, dükkanı kapatıp gidebiliyorlar.

Yaşadığı tecrübeyi anlatan e-ticaret girişimcisi Bilal Çetin, kendi tasarladığı ürünlerin internette satışa başlamadan 3 ay önce marka tesciline başvurduğunu belirterek; “Ciddi bir maddi kaynak ayırarak marka, logo ve kurumsal kimlik çalışması yaptık. 2022 yılının ortalarında marka tesciline başvurduk. 1.5 yıldır halen daha markamızı tescil ettiremedik. Bu zaman diliminde, tüm tasarımlarımız, markamız ve logomuz 17 farklı satıcı tarafından kopyalanarak, kendi ürünümüzün benzerleri ucuz ve kalitesiz ürünlerin satışına başladı. Devamında pazar yerlerinde markamızla ilgili, taklit kötü ürünler sebebiyle olumsuz yorumlar çıktı. Markanın hala teğcil edilmediğini bilen dalondırıcılar gelip, tasarımcıların emeklerinin üzerine haksızca çökebiliyor üzerine bir de marka tescil başvurusunda bile bulunuyorlar. Bu süreci yaşamak istemeyenler 2 saatte uzaktan şirket kurulabilen, hızlıca marka tescili yapılabilen Avrupa şehirlerini tercih etmeye başladı. Bu da ülkemiz için büyük kayıp” dedi.

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