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Bigaspor sezonunun açılışını yaptı

Bigaspor, 2019-2020 futbol sezonu açılışını Biga İlyas Bayram Stadyumu’nda gerçekleştirdi.

25 Ağustos 2019 Pazar 10:37
Bigaspor sezonunun açılışını yaptı

Bigaspor, 2019-2020 futbol sezonu açılışını Biga İlyas Bayram Stadyumu’nda gerçekleştirdi.


Sezon açılışı öncesinde saygı duruşuyla başlayan törende, İstiklal Marşı okundu ve koç kesilerek dua edildi. Bigaspor, sezon açılışı töreninin ardından Bölgesel Amatör Lig takımlarından Gönen Belediye Spor ile hazırlık maçı yaptı.


İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta, Bigaspor ikinci yarıda maça ağırlığını koyarak 3-0’lık galibiyet elde etti. Bigaspor 28-29 Ağustos tarihleri arasında Ziraat Türkiye Kupasında, deplasmanda Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Yalova Kadıköyspor ile karşılaşacak.


2019-2020 Bölgesel Amatör Lig müsabakaları ise 22-23 Eylül tarihinde başlayacak.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 10:37
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