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Biga’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 97.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:01
Biga’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.


Etkinlikler kapsamında saat 09:00’da kaymakamlık binasında bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Saat 09:30’da Cumhuriyet Meydanındaki tören ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Atatürk Anıtına; Biga Kaymakamlığı ve Biga Belediyesi çelengi sunuldu. Biga Kaymakamı Mustafa Can yaptığı konuşmada günün anlam ve önemine değinerek, "Bugün aziz milletimiz ile beraber büyük zaferin 97.yıl dönümünü idrak ediyoruz. Türk milleti 1919 yılından Samsun’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde başlattığı İstiklal Mücadelesi tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muhaberesiyle zafere taşınmıştır. 30 Ağustos Zaferi milletimizin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama idaresinin tüm dünyaya ilanıdır. Bu zafer bütün yokluklara imkansızlıklara rağmen yüreği vatan sevgisi ve iman dolu ordumuzun milletiyle kenetlenerek gösterdiği bütün kahramanlıkların ve şanlı mücadelenin sonunda elde edilen önemli bir askeri başarı olmanın yanında milletimizin sahip olduğu üstün idarenin vatan ve millet sevgisini eşsiz kararlılığın güçlü birlik ve beraberliğinde unutulmaz sembolüdür" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:01
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