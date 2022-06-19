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Dünya Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Kovid-19'a yakalandı
Dünya

Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Kovid-19'a yakalandı

ABD Başkanı Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 18:17:00 -
Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Kovid-19'a yakalandı

ABD Başkanı Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Adrienne Watson, Sullivan’ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kaydederek “Hastalık semptomları göstermiyor ve Başkan Biden ile yakın bir teması olmadı.” ifadesini kullandı.

Normalde Biden ile sık görüşen Sullivan’ın bir süre önce etrafındaki iki kişinin pozitif çıkmasından sonra Biden ile arasına mesafe koyduğu, Biden ile en son hafta başında temasta bulunduğu belirtildi.

Sullivan’ın resmi temas olarak en son 17 Haziran Cuma günü, Beyaz Saray’da Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ile görüştüğü bilgisi paylaşıldı.

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