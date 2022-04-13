  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kadir Mısıroğlu anlatıyor… Darbeci Kemalistlerin maskesi böyle düştü ‘Atatürk heykelinden izin alan asker’

Buça’da açılan ikinci toplu mezardan 8 sivilin cesedi çıkarıldı

İşte Meral Akşener’in planı! Yavuz Ağıralioğlu çıktı küfürbaz Lütfü girdi

İşte CHP’nin ‘adalet’ anlayışı! Ceza almaktan bakın nasıl kurtulmuş!

Erdoğan paylaşımı mide bulandırmıştı! Survivor'ın alçağıyla ilgili flaş gelişme

20 siyasi parti bir araya gelerek yeni ittifakı duyurdu! İşte cumhurbaşkanı adayları...

Fransız liderin paylaşımına tepki yağdı

CHP’nin "şehit" hazımsızlığı hortladı! 'Her yere şehit ismi mi vereceğiz?'

Davutoğlu ismi mahalleyi karıştırdı! Cemal Enginyurt ve Levent Gültekin birbirine girdi

Rusya'dan şok eden petrol tehdidi! Bu olursa akaryakıt fiyatları uçacak
Dünya Biden'ın sözlerine Rusya'dan sert cevap: Kabul edilemez
Dünya

Biden'ın sözlerine Rusya'dan sert cevap: Kabul edilemez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’ya yönelik Ukrayna’da "soykırım" suçlamasının "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 17:30:00 -
Biden'ın sözlerine Rusya'dan sert cevap: Kabul edilemez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’da yakalanan Rusya yanlısı ana muhalefet partisinin lideri Viktor Medvedçuk’un Ukraynalı esir askerlerle değiştirilmesi hususuna değinen Peskov, Medvedçuk’un Rus vatandaşı olmadığını hatırlattı.

Peskov, söz konusu siyasetçinin Ukrayna’daki savaş ile ilgisi olmadığını belirtti.

Medvedçuk’un bu değişim sürecine katılmayı isteyip istemediğini de bilmediklerini kaydeden Peskov, “İfade özgürlüğünü bu kadar önemseyen ve siyasi nedenlerle bir kişiye zulmün mümkün olmayacağından bahseden Avrupalı ​​politikacılara da çağrıda bulunuyoruz. Medvedçuk'un kaderini kuşkusuz takip edeceğiz.” dedi.

Peskov, Medvedçuk’un Rusya ile hiçbir perde arkası ilişkisi olmadığını dile getirdi.

Biden’ın Rusya’nın Ukrayna’daki eylemleri için “soykırım” iddiasında bulunmasına tepki gösteren Peskov, “Durumu çarpıtmaya yönelik bu tür girişimleri kabul edilemez buluyoruz. Üstelik bu, modern ve yakın tarihte malum işler yapmış bir ülke olan ABD için pek kabul edilebilir bir durum değildir.” diye konuştu.

Peskov, Ukrayna ile sürdürülen görüşmelerde Rusya’nın müzakere heyeti başkanı Vladimir Medinskiy’in son günlerde sessiz olmasıyla ilgili, “Bilgiler geldikçe ve durumlar ortaya çıktıkça açıklamalar yapılır. Şu anda söylenecek bir şey yok. Medinskiy bu yönde çok sıkı çalışmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ​​​​​​​Japonya'nın AUKUS'a resmi olmayan daveti ile ilgili süreçleri çok dikkatli takip ettiklerini kaydeden Peskov, bu tür ittifakların geniş bir bölgenin istikrar ve güvenliğini sağlayacak amaçta olmadığını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay