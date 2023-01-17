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Dünya 'Biden'ın siyasi hayatı sona eriyor'
Dünya

'Biden'ın siyasi hayatı sona eriyor'

Fox Haber kanalı sunucusu Tucker Carlson, ABD Başkanı Joe Biden'ın garajında ​​bulunan gizli belgeler olayının onun hayatını ve siyasi itibarını sona erdirdiğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 17:01:00 -
'Biden'ın siyasi hayatı sona eriyor'

Carlson, "Gizli belgeler olayı, Joe Biden için sonun açık bir başlangıcı, ve geleceği parlak görünmüyor” dedi.

Sunucu Carlson'a göre Biden'ın yardımcıları hâlâ farklı yerlerde yığınla belge bulup imha etmek yerine, onları ABD Adalet Bakanlığı'na gönderiyor.

Carlson, bu olayın Biden için iyiye işaret olmadığına dikkat çekti.

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden'ın Washington Araştırma Merkezi'nde bir grup gizli belge bulunmuştu.

Geçen Perşembe günü de Biden'ın Wilmington'daki evinde başka bir grup gizli belge daha bulundu.

ABD Adalet Bakanlığı ise, Biden'ın Başkan Yardımcısı olduğu döneme ait gizli belgelerin Barack Obama'nın Biden'ın evine nasıl geldiğini araştırıyor.

ABD makamlarının eski Başkan Donald Trump'ın gizli devlet belgelerini kötüye kullanmasına ilişkin çok daha büyük bir skandalı soruşturduğu bir dönemde Biden, Beyaz Saray için bir utanç kaynağı olan gizli belgeler dosyasıyla ilgili, yargıyla "tam işbirliği" yapacağını açıklamıştı.

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