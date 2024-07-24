  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Petrol ve doğalgaz arama çalışmaları için enerji filosundaki gemi 7'ye çıkıyor

Depremi bulutlardan takip eden Fransız isim Türkiye'yi uyardı: Anormallik var, 72 saat içinde orada deprem olacak

Erdoğan'dan "Hatay" mesajı

Bölgeden petrol ve doğalgaz fışkırıyor! Ama çıkarmak için tek ve büyük bir sıkıntı var

İngiltere'deki uçuşu bir anda iptal edilmişti! Üç devden Hürjet için gündemi altüst edecek karar

Sokak röportajında Hz. Muhammed'e küfretmişti! Haramzade cezasını buldu ama yetmez

Necmettin Batırel'den akaryakıt fiyatları için olay tepki: Ayıp oluyor ama

Türkiye gece gündüz çalışmalar yapıyordu! Yeni savaş uçağı projesinde herkesi kandırdılar

Türkiye'den Pekin'deki bildiriye ilişkin açıklama! 'Memnuniyet duyduk'

Yeni Renault Duster Türkiye’de satışta! Fiyatı bomba etkisi yaptı
Dünya Biden'ın koronavirüs test sonucu belli oldu
Dünya

Biden'ın koronavirüs test sonucu belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-24 02:37:00 -
Biden'ın koronavirüs test sonucu belli oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın Covid-19 testinin negatif çıktığını duyurdu.

Covid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden iyileşti. Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın Covid-19 testinin negatif çıktığını açıklayarak, hastalık boyunca hayati bulgularının normal seyrettiğini ifade etti. O'Connor, Covid-19'un tekrarlanma durumuna karşı Biden'ın gözetim altında olmaya devam edeceğini belirterek, Biden'ın başkanlık görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini aktardı.

DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞTI

En son 18 Temmuz'da Covid-19'a yakalanan Biden, ilk olarak 21 Temmuz 2022'de korona virüse yakalanmış, 27 Temmuz'da iyileşmişti. 30 Temmuz'da ise yine testi pozitif çıkan Biden'ın 7 Ağustos'ta iyileştiği açıklanmıştı.

Kaynak: İHA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23