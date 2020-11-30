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Dünya Biden'ın düşüp hafif şekilde sakatlandığı açıklandı
Dünya

Biden'ın düşüp hafif şekilde sakatlandığı açıklandı

Köpeğiyle oynarken düşüp bileğini burkan ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın sakatlığının ciddi olmadığı, tedbir amaçlı bir ortopediste görüneceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 02:08:00 - 2020-11-30 02:11:02
Biden'ın düşüp hafif şekilde sakatlandığı açıklandı

ABD'de Başkan seçilen Joe Biden köpeği ile oynarken bileğini burktu. Açıklama Joe Biden'ın basın ofisinden yapıldı. Açıklamaya göre, Biden'ın iki köpeğinden biri olan Major adlı köpeğiyle oynarken ayağı kaydı. Bileğini burkan Biden'ın sakatlığının ciddi olmadığı belirtildi.

78 yaşındaki Biden'ın tedbir amaçlı bir ortopediste görüneceği duyuruldu.

Joe ve Jill Biden çiftinin Champ ve Major adında iki köpeği bulunuyor. Biden daha önce seçimi kazandıktan sonra köpeklerini de Beyaz Saray'a götüreceğini açıklamıştı.

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