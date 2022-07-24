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Dünya Biden'ın doktorundan bir açıklama daha
Dünya

Biden'ın doktorundan bir açıklama daha

Doktoru Kevin O'Connor, Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 19:50:00 -
Biden'ın doktorundan bir açıklama daha

Doktoru Kevin O'Connor, Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın durumunun iyiye gittiğini bildirdi.

O'Connor'ın Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye Biden'ın sağlık durumuna ilişkin gönderdiği günlük mektup, kamuoyuyla paylaşıldı.

Mektupta O'Connor, Biden'ın "Paxlovid" isimli ilaçla tedavisinde 3 gününü doldurduğunu belirterek, "Biden'ın durumu iyiye gitmeyi sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Biden'ın şu andaki belirtisinin boğazındaki şişkinlik olduğunu belirten O'Connor, burun akıntısı, kas ağrıları, öksürük gibi şikayetlerinin ciddi oranda azaldığını bildirdi.

O'Connor, Biden'ın nabzı, tansiyonu, ateşi ve solunum oranının normal seviyelerde olduğunu ifade ederek, "Başkan tedaviye olumlu yanıt vermeye devam ediyor." dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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