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Dünya Biden'ın Dışişleri Bakanı belli oldu
Dünya

Biden'ın Dışişleri Bakanı belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığı görevine Antony Blinken'i getireceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 05:52:00 -
Biden'ın Dışişleri Bakanı belli oldu

ABD medyasında yer alan habere göre, kabinesini şekillendirmeye başlayan Biden, Dışişleri Bakanlığı görevine kendisine üst düzey dış politika danışmanlığı yapan Antony Blinken'ı getirecek.

Biden'ın aynı zamanda Senato Dış İlişkiler Komitesinde yardımcısı olan 58 yaşında olan Blinken, Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı olarak görev yaptı.

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