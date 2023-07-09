Biden’ın Avrupa turu Pazar günü başlıyor! Türkiye'ye gelecek mi?

ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Pazar günü Avrupa seyahatine başlıyor. Biden, 3 farklı ülkeye seyahat edecek. Gündemin birinci sırasında Ukrayna savaşı var.

ABD Başkanı Biden’ın ilk durağı İngiltere’nin başkenti Londra olacak. Biden burada İngiltere Kralı Charles III ile biraraya gelecek. Bu Biden ve Charles’ın kralın taç giyme töreninden sonraki ilk görüşmeleri olacak. Biden İngiltere’de ayrıca Başbakan Rishi Sunak’la da bir görüşme gerçekleştirecek.

Gündemin ilk sırasında Ukrayna var

Biden’ın İngiltere’nin ardından NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Litvanya’nın başkenti Vilnius’a geçecek. Biden NATO zirvesinde liderlerle Rusya’nın devam eden Ukrayna savaşı konusunda müttefik ülke liderleriyle biraraya gelecek.

ABD Başkanı Litvanya’daki temasları haricinde Vilnius Üniversitesi’nde düzenlenecek bir konferansa da katılacak ve burada bir konuşma yapacak.

Biden’ın Avrupa ziyaretinde son durağı Helsinki olacak. ABD Başkanı burada NATO’ya yeni katılan Finlandiya liderleriyle bir araya gelecek. (VOA Türkçe)

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