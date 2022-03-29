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Dünya Biden'ı topa tuttu: Bu konuda konuşamıyorsa hiç konuşmasın daha iyi
Dünya

Biden'ı topa tuttu: Bu konuda konuşamıyorsa hiç konuşmasın daha iyi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Lideri Vladimir Putin hakkında yaptığı "Bu adam artık iktidarda kalamaz" açıklaması Cumhuriyetçi kanatta tepkilere yol açtı. Biden'ı yerden yere vuran Cumhuriyetçi Ulusal Komite Başkanı Ronna McDaniel, "Biden bu kadar büyük hatalar yapmadan böyle önemli bir konu hakkında konuşamıyorsa, hiç konuşmasın daha iyi" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 18:40:00 -
Biden'ı topa tuttu: Bu konuda konuşamıyorsa hiç konuşmasın daha iyi

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen hafta Belçika ve Polonya'ya "Ukrayna" başlığıyla yaptığı ziyaretler kapsamında Polonya'daki basın toplantısına, Putin hakkındaki "Bu adam iktidarda kalmamalı" sözleri damga vurdu.

Beyaz Saray, Biden'ın bu açıklamasından kısa süre sonra yaptığı yazılı açıklamada, bunun Rusya için bir rejim değişikliği çağrısı olmadığını belirtti.

Biden ise dün yaptığı açıklamada, söz konusu ifadeler hakkında, "Ben bu konuda geri adım atmıyorum. Putin'in barbarca eylemlerinden duyduğum öfkeyi dile getiriyordum. Ukraynalı aileler ile görüştükten kısa süre sonra bu açıklamayı yaptım. Burada herhangi bir politika değişikliğinden bahsetmiyordum. Ayrıca bu sözler için özür dilemeyeceğim" dedi.

Cumhuriyetçi isimler kızgın

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Greg Steube, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkumandanımızın yurt dışında ABD'nin politikasını doğru bir şekilde aktaramaması oldukça endişe verici. NATO müttefiklerimize destek için düzenlenen bir seyahat, müttefiklerimizi bir karmaşanın içine attı" ifadelerini kullandı.

Tennessee Temsilcisi Tim Burchett, yaptığı açıklamada, "Biden'ın pervasız açıklaması, Vladimir Putin'in propaganda makinesine yakıt oldu ve NATO müttefiklerimizle birliğimize zarar verdi. Bu sözler tansiyonu fırlatmaktan başka işe yaramadı" görüşünü paylaştı.

Senato Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçilerin Lideri James Risch, CNN'de katıldığı bir programda, Biden'ın konuşma metninin dışına çıkarak sarf ettiği sözlerden endişe duyduğunu kaydetti.

Biden'ın göreve uygunluğu sorgulanıyor

Biden'ın sözleri kendisinin başkanlık görevi için uygun olup olmadığının sorgulanmasına da yol açtı.

Cumhuriyetçi Ulusal Komite Başkanı Ronna McDaniel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biden bu kadar büyük hatalar yapmadan bu kadar önemli bir konu hakkında konuşamıyorsa, hiç konuşmasın daha iyi" ifadelerine yer verdi.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçilerin lideri Michael McCaul da CNN'deki bir programda Biden'ın açıklamalarının bölgeye savaş uçağı göndermekten daha "provokatif" olduğu yorumunda bulundu.

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