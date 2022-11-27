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Dünya Biden'i kızdıracak hareket! ABD’li eski general düşman ordusunda
Dünya

Biden'i kızdıracak hareket! ABD’li eski general düşman ordusunda

Rus paralı asker şirketi Wagner’in patronu Yevgeny Prigozhin, ABD ordusundaki deniz piyadelerinin eski bir generalinin, şu anda birliklerinden birine komutanlık ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 16:52:00 -
Biden'i kızdıracak hareket! ABD’li eski general düşman ordusunda

Finlandiya’da yayımlanan Helsingin Sanomat gazetesine konuşan Wagner’in sahibi Yevgeny Prigozhin, paralı asker grubu içinde Finlandiya da içinde olmak üzere birçok ülkeden paralı asker olduğunu bildirdi. Yaklaşık 20’ye yakın Finlandiyalı paralı askerin Wagner bünyesinde görev yaptığını ve bu askerlerin oldukça başarılı olduğunu kaydeden Prigozhin, “Finliler özellikle cephede çok başarılı. Onlar, deniz piyadelerinin eski generali bir Amerikan vatandaşı tarafından komuta edilen Wagner’in İngiliz taburunda savaşıyor” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla tanınan Prigozhin, ABD ve AB’nin yaptırım listesinde bulunuyor.

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