Biden'i kızdıracak hareket! ABD’li eski general düşman ordusunda

Finlandiya’da yayımlanan Helsingin Sanomat gazetesine konuşan Wagner’in sahibi Yevgeny Prigozhin, paralı asker grubu içinde Finlandiya da içinde olmak üzere birçok ülkeden paralı asker olduğunu bildirdi. Yaklaşık 20’ye yakın Finlandiyalı paralı askerin Wagner bünyesinde görev yaptığını ve bu askerlerin oldukça başarılı olduğunu kaydeden Prigozhin, “Finliler özellikle cephede çok başarılı. Onlar, deniz piyadelerinin eski generali bir Amerikan vatandaşı tarafından komuta edilen Wagner’in İngiliz taburunda savaşıyor” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla tanınan Prigozhin, ABD ve AB’nin yaptırım listesinde bulunuyor.