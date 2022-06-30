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Dünya Biden’den ses getirecek açıklama: Türkiye'ye satmalıyız
Dünya

Biden’den ses getirecek açıklama: Türkiye'ye satmalıyız

ABD Başkanı Joe Biden'dan Yunanistan'ı kızdıracak bir açıklama geldi. Biden, "Türkiye'ye F-16 uçaklarını satmamız ve modernize etmemiz gerekli. Bunun tersi çıkarımıza değil" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 16:52:00 -
Biden’den ses getirecek açıklama: Türkiye'ye satmalıyız

NATO Liderler Zirvesi sonrası basın açıklaması yapan ABD Başkanı Biden, 'Türkiye'ye F-16 uçaklarını satmamız ve modernize etmemiz gerekli. Bunun tersi çıkarımıza değil' dedi.

ABD Başkanı Biden, NATO Liderler Zirvesi sonrası basın açıklaması yaptı.

İşte ABD Başkanı Biden'ın konuşmasından öne çıkanlar;

- Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından NATO daha fazla birlik içinde.

- İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım adımı tarihi bir karar.

- NATO üyelerinin çoğu savunma için GSYİH'larının yüzde 2'si taahhüdünü aşma yolunda.

- NATO, topraklarının her santimini savunacak.

- ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek silah yardımını duyurmak istiyor. Ukrayna'ya silah yardımını birkaç gün içinde duyuracağız.

- Ukrayna'daki durumun Rusya'nın Ukrayna'yı yeneceği bir senaryo ile sona ereceğini düşünmüyorum.

- Rusya, Ukrayna'daki savaş ile ağır bir bedel ödüyor. Rusya'nın saldırısı zaferle sonuçlanmayacak.

- Gaz fiyatlarının bu kadar artma sebebi Rusya'dır.

- Türkiye'ye F-16 uçaklarını satmamız ve modernize etmemiz gerekli. Bunun tersi çıkarımıza değil.

- (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Kendisine söylediğim aralık ayında söylediğimle aynı. (Türkiye'ye) F-16 uçaklarını satmalıyız ve aynı zamanda uçakları modernize etmeliyiz. Bunu yapmamak bizim çıkarımıza değil. Aralıktan beri tutumumu değiştirmediğimi kendilerine ifade ettim. Bir karşılık da olmadığını ve sadece satmamız gerektiğini söyledim. Bunu yapabilmek için ihtiyacım olan şey Kongre onayı. Bu onayı alacağımızı düşünüyorum.

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