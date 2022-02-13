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Dünya Biden'dan Zelenskiy'e destek telefonu
Dünya

Biden'dan Zelenskiy'e destek telefonu

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i arayarak Rusya ile yaşanan sınır kriziyle ilgili destek sözünü yinelediği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 23:54:00 -
Biden'dan Zelenskiy'e destek telefonu

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe BidenUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yineledi.

Biden, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla Rusya'nın Ukrayna'ya herhangi bir saldırıya kalkışması durumunda "süratle ve kararlı şekilde" yanıt vereceğini açıkça belirtti.

İki lider, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasına yanıt olarak diplomasi ve caydırıcılık yolunu izlemeye devam etmenin önemi konusunda da fikir birliği içinde olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray'dan dün yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, telefonla görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Ukrayna'ya yapacağı ikinci bir müdahalenin Rusya'ya "hızlı ve ciddi maliyetler" getireceği konusunda uyarıda bulunduğu kaydedilmişti.

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