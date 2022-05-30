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Dünya Biden'dan "uzun menzilli füze" açıklaması
Dünya

Biden'dan "uzun menzilli füze" açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'ya, "Rusya'ya ulaşacak kadar uzun menzilli füzeler göndereceği" iddialarını yalanladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 18:44:00 -
Biden'dan "uzun menzilli füze" açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, başkent Washington'a dönmek için Delaware'deki evinden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hafta sonu ülke basınında çıkan ABD'nin Ukrayna'ya yüzlerce mil uzağa gidebilen uzun menzilli füzeler göndermeyi planladığı iddialarının sorulması üzerine Biden, "Ukrayna'ya, Rusya'yı vurabilecek kadar uzun menzilli roketler göndermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD basınındaki iddialarda Ukraynalı yetkililerin uzun süredir "Çoklu Roketatar Sistemi" adı verilen uzun menzilli füzeleri istediği, ABD yönetiminin ise bu konuyu değerlendirdiği öne sürülmüştü.

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Yorumlar

567

gönder niye vazgeçtin göndermessen nameertsin artık size ve ölüme meydan okuyorum alçaklar sizinle dünyanın her yerine hesalaşmaya hazırız 7 kıtada her yerde savaşırız sizinle havada uzayda karada denizde her yerde savaşaırız alçaklar yeterki korkma dünya savaşını başlat yemişim domuz insanvarlığını savaşı başlatmassaz nameertsiz zaten melhamei kübrsa savaşının peşindedeğilmisiz daha ne bekliyorsuz alçaklar
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