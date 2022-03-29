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Dünya Biden'dan Ukrayna-Rusya müzakereleri hakkında açıklama
Dünya

Biden'dan Ukrayna-Rusya müzakereleri hakkında açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Türkiye'deki müzakerelerini yakından izlediklerini ve Rusya'nın bundan sonraki adımlarını takip edeceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 21:25:00 -
Biden'dan Ukrayna-Rusya müzakereleri hakkında açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile Beyaz Saray'da yaptıkları görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda bir gazetecinin "Rusya'nın bugün Kiev ve Ukrayna'nın kuzeyindeki başka bir şehirde askerlerini azaltacağı açıklamasına ilişkin görüşünüz nedir? Savaşta sona yaklaşıldığı olasılığını görüyor musunuz? Yoksa Rusya'nın yeni askeri çabalarını düzenlemek için zaman kazanmaya çalıştığını mı düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Biden şunları söyledi:

"(Rusya'nın) Eylemlerini görene kadar herhangi bir şey söyleyemem. Dediklerini yapacaklar mı göreceğiz. Bugün Türkiye'de müzakereler oldu. Ben de NATO ortaklarımız Fransa, Almanya ve İngiltere liderleri ile görüştüm. Rusların önerisinin ne olduğunun görülmesi konusunda bir fikir birliği var."

Biden, Rusya'nın adımlarını izlerken bir taraftan da Rusya'ya yaptırımları ve Ukrayna'ya savunma yardımlarını sürdüreceklerinin altını çizerek "Yaşanan gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyoruz" dedi.

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