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Dünya Biden'dan skandal karar! ABD Ulaştırma Bakanlığı'na LGBT'li Buttigieg'i seçti
Dünya

Biden'dan skandal karar! ABD Ulaştırma Bakanlığı'na LGBT'li Buttigieg'i seçti

ABD Başkanı Donald Trump karşısında başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, eski rakibi Demokrat başkan adayı olan LGBT'li Pete Buttigieg'i Ulaştırma Bakanlığı görevine getirecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 23:57:00 -
Biden'dan skandal karar! ABD Ulaştırma Bakanlığı'na LGBT'li Buttigieg'i seçti

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, eski rakibi Demokrat başkan adayı olan LGBT'li Pete Buttigieg'i Ulaştırma Bakanlığı görevine getirecek.

Biden LGBT'li Buttigieg'i bakan seçti

ABD basınında yer alan haberlere göre Biden, başkanlık yarışından çekilen ve kendisine destek veren eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg'i Ulaştırma Bakanlığı görevi için seçti.

Karar ABD Senatosunda

Buttigieg, ABD Senatosunda onaylanması durumunda ilk LGBT bakan olacak. 

Kabinede yer almak istediği konuşulan Buttigieg, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine gelmek istiyordu ancak Biden, bu göreve 35 yıl boyunca ABD Dışişleri Bakanlığında kariyer diplomatı olarak görev yapan siyahi Linda Thomas Greenfield'i getireceğini açıklamıştı.

 

 

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