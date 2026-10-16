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Gündem Felakette bilanço ağırlaşıyor: İstanbul'da ölen sayısı yükseldi!
Gündem

Felakette bilanço ağırlaşıyor: İstanbul'da ölen sayısı yükseldi!

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Felakette bilanço ağırlaşıyor: İstanbul'da ölen sayısı yükseldi!

İstanbul Ayazağa'da Turgut Dursun'un cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi, 3 kayıp var.

Sağanak, El Nino etkisiyle İstanbul'a kabusu yaşattı. Beykoz'a 238 kg yağış düştü, birçok ilçede 100 kg'ı buldu. Evleri, metroları, hastaneleri su bastı, araçlar yollarda kaldı, uçaklar inemedi. Rekor yağışlarla birlikte can kaybı haberleri de geldi.

CAN KAYBI SAYISI 4'E YÜKSELDİ

İstanbul Ayazağa'da Turgut Dursun'un cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi, 3 kayıp var.

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İstanbul'daki sel felaketinden acı haber

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