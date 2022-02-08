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Gündem Biden'dan Rusya'ya açık tehdit! 'Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattını...'
Gündem

Biden'dan Rusya'ya açık tehdit! 'Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattını...'

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde Rus gazını Almanya üzerinden Avrupa’ya ulaştırmak için inşa edilen Kuzey Akım 2 (Nord Stream) doğalgaz boru hattının kapatılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 10:10:00 -
Biden'dan Rusya'ya açık tehdit! 'Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattını...'

Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, “Eğer Rusya, Ukrayna’yı işgal ederse, yani Rus birlikleri veya tankları Ukrayna sınırını geçerse, Kuzey Akım 2 boru hattını kapatırız” açıklamasında bulundu.

Toplantıda Biden, Ukrayna krizinde Almanya’nın ‘güvenilir bir müttefik’ olduğunu ve Washington’un Berlin’e güvendiğini açıkladı.

Bazı NATO ülkeleri Scholz’u Ukrayna krizinde Rusya’ya yeteri kadar baskı uygulamamakla suçluyor. ABD’deki bazı yetkililer, Ukrayna sınırında yaşanan gerginliğin artması durumunda Almanya’nın güvenilir bir müttefik olduğu konusunda şüphe ediyor.

Scholz, Berlin ve Washington’un Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Rusya’ya uygulanacak yaptırımlar konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

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Yorumlar

meleknur

ABD NİN UKRAYNADAN ÇIKARLARI NEKİ? ÇÖZÜM YERİNE SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI YAPIYOR? ALLAHTAN KORKUN. YAZIKTIR GÜNAHTIR. BU SOĞUK KIŞTA KIYAMETTE ONCA MİLLETİ CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKESİYLE EVLERİNDEN EDİP YOLLARA DÖKECEKSİNİZ! MADEM AKLI SELİM FİKİRLERİNİZ VAR OTURUN MASA KITLIĞIMI BİR MASADA KONUŞUN ANLAŞIN!!!
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meleknur

KİM FİTNE DÜŞÜNÜRSE KENDİNE DÖNER. BU KAR OLUR,KASIRGA OLUR,DEPREM OLUR,TUSUNAMİ OLUR. KISACASI OLURDA OLUR. RABBİMİZ ZİYADE YÜCEDİR VE HERŞEYE KADİRDİR!
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