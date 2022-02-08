Biden'dan Rusya'ya açık tehdit! 'Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattını...'

Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, “Eğer Rusya, Ukrayna’yı işgal ederse, yani Rus birlikleri veya tankları Ukrayna sınırını geçerse, Kuzey Akım 2 boru hattını kapatırız” açıklamasında bulundu.

Toplantıda Biden, Ukrayna krizinde Almanya’nın ‘güvenilir bir müttefik’ olduğunu ve Washington’un Berlin’e güvendiğini açıkladı.

Bazı NATO ülkeleri Scholz’u Ukrayna krizinde Rusya’ya yeteri kadar baskı uygulamamakla suçluyor. ABD’deki bazı yetkililer, Ukrayna sınırında yaşanan gerginliğin artması durumunda Almanya’nın güvenilir bir müttefik olduğu konusunda şüphe ediyor.

Scholz, Berlin ve Washington’un Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Rusya’ya uygulanacak yaptırımlar konusunda hemfikir olduğunu belirtti.