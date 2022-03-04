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Dünya Biden'dan 'Rusya' açıklaması! "Bu saldırı sadece Ukrayna'ya değil..."
Dünya

Biden'dan 'Rusya' açıklaması! "Bu saldırı sadece Ukrayna'ya değil..."

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin "Bu saldırı, sadece Ukrayna'ya değil Avrupa'nın güvenliğine, küresel barış ve istikrara karşıdır. " değerlendirmesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 23:57:00 - 2022-03-05 00:00:32
Biden'dan 'Rusya' açıklaması! "Bu saldırı sadece Ukrayna'ya değil..."

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da bir araya geldiği Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile ikili görüşmesi öncesi gazetecilere Oval Ofis'te açıklamalarda bulundu.

Finlandiya ile ilişkilerinin Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya'ya ortak tepki oluşturulması bağlamında daha da önemli hale getirdiğini belirten Biden, "Bu saldırı, sadece Ukrayna'ya değil Avrupa'nın güvenliğine, küresel barış ve istikrara karşıdır. Bu konuda Niinisto ile hemfikiriz." ifadesini kullandı.

Biden, Finlandiya'nın ABD'nin önemli bir müttefiki olduğunun altını çizerek, Ukrayna'ya savunma ve insani yardım sözlerini de tutacaklarını kaydetti.

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