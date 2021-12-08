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Dünya Biden'dan Putin açıklaması: Mesajı aldığına eminim
Dünya

Biden'dan Putin açıklaması: Mesajı aldığına eminim

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Putin ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Putin'in mesajı aldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 22:34:00 -
Biden'dan Putin açıklaması: Mesajı aldığına eminim

ABD Başkanı Joe Biden, Missouri eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Biden, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'nın doğusundaki gerilimi ele aldığı görüşmeye değindi.

Biden, Putin'i Moskova'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda ciddi bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya kalacağı konusunda uyardığını belirtti. Biden, dünkü görüşmede Putin'e karşı "çok açık sözlü" olduğunu söylerken, Putin'i Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ağır bir bedel ödeyeceği konusunda uyardığını dile getirdi.

Biden, "Saçma sözler yoktu. Kibarcaydı, ama çok net bir şekilde belirttim. Eğer gerçekten Ukrayna'yı işgal ederse bunun ciddi sonuçları olacak. Hiç görmediğiniz gibi ekonomik sonuçlar. Mesajı aldığına eminim" dedi.

Ukrayna'ya asker gönderilecek mi?

Biden, gazetecilerin Rusya'yı durdurmak için Ukrayna'ya ABD askerlerinin gönderilip gönderilmeyeceği yönündeki soruya, "Bu masada değil" şeklinde yanıt verdi.

Ukrayna'nın NATO üyesi olmaması nedeniyle 5. madde kapsamında saldırı durumunda Ukrayna'ya asker gönderme zorunlulukları olmadığını vurgulayan Biden, "ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konusunda tek taraflı güç kullanacağı fikri şu anda gündemde değil" ifadelerini kullandı.

Biden, "Cuma gününe kadar en az 4 büyük NATO müttefikimizle Rusya'nın geleceğini tartışmak için daha yüksek düzeyde toplantılar yaptığımızı size duyurabileceğimizi umuyoruz. Rusya'nın NATO ile ilgili endişesi ve Ukrayna'nın doğusundaki tansiyonun düşürülmesiyle ilgili olarak herhangi bir uzlaşma sağlayıp sağlayamayacağımız konusunda büyük endişe var” dedi.

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