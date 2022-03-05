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Dünya Biden'dan Polonya'ya teşekkür
Dünya

Biden'dan Polonya'ya teşekkür

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşından kaçan yaklaşık 700 bin Ukraynalıya ev sahipliği yaptıkları için Duda'ya ve Polonya halkına teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 00:12:00 -
Biden'dan Polonya'ya teşekkür

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve Rusya'ya getirilen ağır yaptırımlar konusunda telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD'nin Polonya ve tüm NATO müttefiklerinin güvenliğine yönelik taahhüdünü yineleyen Biden, 4 bin 700'ü son dönemde NATO'nun doğu kanadını desteklemek için görevlendirilen toplam 9 bin Amerikan askerine Polonya'nın ev sahipliği yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Biden, ABD'nin Polonyalı mevkidaşlarıyla Avrupa'nın güvenliği ve istikrarının korunması için omuz omuza duracağını belirtirken, iki lider Ukrayna halkını desteklemenin ve bölgeye acil insani yardım götürmenin önemini vurguladı.

Görüşmede Biden, Duda ve Polonya halkına savaştan kaçan 700 bin Ukraynalıya ev sahipliği yaptığı ve yardım ettiği için teşekkür etti.

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