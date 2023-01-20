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Dünya Biden'dan pişkinlik! 'Pişman değilim'
Dünya

Biden'dan pişkinlik! 'Pişman değilim'

Kişisel ofisinde gizli belgeler bulunan ABD Başkanı Joe Biden, bu konuda bir pişmanlığının olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 04:15:00 -
Biden'dan pişkinlik! 'Pişman değilim'

ABD Başkanı Joe Biden, konutunda ve kişisel ofisinde çıkan "gizli belgelerle" ilgili, "Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum." dedi.

Biden, doğal afetlerin tahrip ettiği California'yı ziyaret ederek, afetten etkilenen bölgeleri yerel yöneticilerle birlikte inceledi.

Burada yaptığı konuşmasının sonunda gazetecilerin "gizli belgelerle" ilgili soruları karşısında Biden, "Burada ciddi bir sorunumuz var. Amerikan halkı bana neden bu hususta (California'daki afet) soru sormadığınızı tam olarak anlamıyor." diyerek tepki gösterdi.

Biden, "bir avuç belgenin yanlış yerde bulunduğunu" söyleyerek, söz konusu belgeleri derhal Ulusal Arşivlere ve Adalet Bakanlığına teslim ettiklerini kaydetti.

Meselenin çözülmesi için ilgili birimlerle tam teşekküllü işbirliği yaptıklarını kaydeden Biden, "Orada bir şey olmadığını göreceğinizi düşünüyorum. Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum." şeklinde konuştu.

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