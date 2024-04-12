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Dünya Biden'dan Pasifik taahhüdü
Dünya

Biden'dan Pasifik taahhüdü

Yeniakit Publisher
2024-04-12 02:14:00 -
Biden'dan Pasifik taahhüdü

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da Japonya ve Filipin liderlerini ağırlayarak, ABD’nin İndo-Pasifik’in savunması konusunda taahhüdünün “sarsılmaz” olduğunu söyledi.

Biden, Washington D.C’de Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile Filipin Devlet Başkanı Ferdinand Marcos’la bir araya geldi.

Üç liderin görüşmesinde İndo-Pasifik bölgesindeki Çin askeri tehdidine karşı Biden, “ABD'nin Japonya ve Filipinler'e yönelik savunma taahhütleri sarsılmazdır. Daha önce de söylediğim gibi, Güney Çin Denizi'nde Filipin uçaklarına, gemilerine veya silahlı kuvvetlerine yapılacak herhangi bir saldırı, ortak savunmamızı harekete geçirecektir." dedi.

Beyaz Saray zirvesinde, üç liderin ana odak noktasının Çin'in Pasifik'teki provokatif eylemlerine ilişkin endişeler olacağı kaydedildi. Zirvenin, Çin'in bölgede "gözdağı verme" girişimlerine karşı çıkma ve Çin'in "bölge ülkelerinin dışında” olduğu mesajını göndermeyi amaçladığı ifade edildi.

ABD, Japonya ve Filipin üçlüsü ilk kez böyle bir zirvede bir araya geliyor.

Liderlerin, müttefiklerin tartışmalı Güney Çin Denizi yakınlarındaki sularda geçen yıl gerçekleştirdiği kolluk kuvvetleri tatbikatlarının devamı olarak, bu yıl sahil güvenlik güçlerinin Hint-Pasifik'te ortak bir devriye düzenleyeceğini duyurmaları bekleniyor.
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