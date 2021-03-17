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Dünya Biden'dan olay sözler: Buraya gelmeyin
Dünya

Biden'dan olay sözler: Buraya gelmeyin

Meksika sınırında yaşanan yasa dışı göçmen kriziyle ilgili konuşan ABD Başkanı Joe Biden göçmenlere seslenerek, "Buraya sakın gelmeyin" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 11:52:00 - 2021-03-17 12:02:08
Biden'dan olay sözler: Buraya gelmeyin

ABD Başkanı Joe Biden, Meksika sınırında sayıları her geçen gün artan yasa dışı göçmenlere ilişkin, "Göçmenlere net bir şekilde şu mesajı verebilirim; buraya gelmeyin. Şehrinizi, kasabanızı ya da toplumunuzu bırakmayın." dedi.

Biden, Pennsylvania eyaletine yaptığı ziyaret sırasında ABC News sunucusu George Stephanopoulos'a mülakat verdi.

Son günlerde Meksika sınırında yaşanan yasa dışı göçmen krizine yönelik soruları yanıtlayan Biden, "Göçmenlere net bir şekilde şu mesajı verebilirim; buraya gelmeyin. Şehrinizi, kasabanızı ya da toplumunuzu bırakmayın." ifadelerini kullandı.

Biden, ülkeye gelen yasa dışı göçmenlerin birçoğunu geri gönderdiklerini söylerken, Stephanopoulos, "Göçmen geçişlerindeki bu artışı tahmin etmemek bir hata mıydı?" diye sordu. Biden, bu soruya "Her şeyden önce şunu bilmelisiniz ki son 2 yıldır, 2019 ve 2020'de de bir artış vardı." yanıtını verdi.

Stephanopoulos'un Meksika sınırındaki durumunun kötüleşme ihtimalini sorması üzerine de Biden, "Evet, bu olabilir." dedi.

"Bence bu işin sonunda Cuomo yargılanacak"

Biden, New York Valisi Andrew Cuomo'ya yönelik son dönemde gündeme gelen taciz iddialarına değinen Stephanopoulos'un "Biliyorum Cuomo'ya yönelik soruşturmanın sürmesini istiyorsunuz. Bu soruşturma sonunda Cuomo suçlu bulunursa sizce istifa etmeli mi?" sorusuna "Evet etmeli. Bence bu işin sonunda Cuomo yargılanacak da." karşılığını verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiği günden bu yana ilk resmi basın toplantısını 25 Mart Perşembe günü düzenleyecek. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada "Başkan Biden, 25 Mart Perşembe günü öğleden sonra resmi bir basın toplantısı düzenleyecek." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 2 aydır görevde olan Biden'ın bugüne kadar basın mensuplarından az soru alması ve resmi bir basın toplantısı düzenlememiş olması sıklıkla eleştiriliyordu. Psaki ise Biden'ın bu ay içinde bir basın toplantısı düzenleyeceğini kaydetmişti.

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Yorumlar

Alihasan

Adam doğru söylemiş, Memeleketinizi bırakıp yasadışı yollardan buralara gelmeyin diyor. Keşke bizde aynısını yapabilseydik...
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Putsavar

Noldu sevgi pıtırcığı dönmeler... trampı itini yerden yere vuruyordunuz. Sizde az değilsiniz hani.
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