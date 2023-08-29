Biden'dan OHAL kararı!

ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşan Idalia Fırtınası'nın muhtemel etkileri dolayısıyla Florida eyaleti için olağanüstü hal ilan edilmesi kararını onayladı.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Biden’ın, “27 Ağustos 2023’ten itibaren Tropikal Idalia Fırtınası’ndan kaynaklanan acil durum koşulları nedeniyle eyalet, kabile ve yerel müdahale çabalarını desteklemek için federal yardım emrini onayladığı” bilgileri paylaşıldı.

Açıklamada, “Başkanın bu kararı, İç Güvenlik Bakanlığı Federal Acil Durum Yönetim Ajansı’na (FEMA), acil durumun yerel halk üzerinde yarattığı sıkıntı ve acıyı hafifletmek amacıyla tüm afet yardım çabalarını koordine etme ve gerekli yardımları sağlama yetkisi veriyor” ifadelerine yer verildi.