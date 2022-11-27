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Dünya Biden'dan küçük esnaf çağrısı
Dünya

Biden'dan küçük esnaf çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris, Şükran Günü (Thanksgiving Day) ertesi başlayan ve Efsane Cuma (Black Friday) olarak bilinen indirimli alışveriş sezonuna, küçük esnafa destek mesajlarıyla katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 20:44:00 -
Biden'dan küçük esnaf çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris, Şükran Günü (Thanksgiving Day) ertesi başlayan ve Efsane Cuma (Black Friday) olarak bilinen indirimli alışveriş sezonuna, küçük esnafa destek mesajlarıyla katıldı.

Biden ve Harris, eşleri ile ülkedeki ekonomik durgunluktan muzdarip küçük esnafı ziyaret etmeyi tercih etti.

ABD Başkanı Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Jill Biden ile küçük esnaftan yaptığı alışveriş fotoğraflarını paylaşarak, “Amerika, bugün küçük (esnaftan) alışveriş yapın!” ifadesini kullandı.

Başkan Yardımcısı Harris de eşi Doug Harris ile Los Angeles şehrinde el yapımı ürünler satan küçük işletmeleri ziyaret ederek, Twitter hesabından fotoğraflar paylaştı.

Harris, paylaşımında, “Yerel alışveriş yapalım ve küçük işletmelerimizi destekleyelim.” çağrısında bulundu.

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