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Dünya Biden'dan flaş karar! Yasayı onayladı
Dünya

Biden'dan flaş karar! Yasayı onayladı

ABD, Çin'in "zorla çalıştırma yoluyla üretim" yaptığına dair iddialar nedeniyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilen ürünlerin ABD'ye ithalatını yasaklayan yasayı onayladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 21:04:00 -
Biden'dan flaş karar! Yasayı onayladı

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in "zorla çalıştırma yoluyla üretim" yaptığına dair iddialar nedeniyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilen ürünlerin ABD'ye ithalatını yasaklayan yasayı onayladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Senatodaki Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süredir görüşülen ve geçen hafta Kongrenin her iki kanadında da onaylanan yasayı imzaladı.

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio'nun sunduğu ve Çin'in Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri ve diğer dini azınlıkların zorla çalıştırılması yoluyla ürettiği malların ABD'ye ithalatının yasaklanmasını öngören yasa tasarısı Biden'ın imzasıyla yasalaşmış oldu.

Tasarı, Temsilciler Meclisinde 14 Aralık'ta, Senato'da ise 16 Aralık'ta oy birliğiyle kabul edilmişti.

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