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Dünya Biden'dan F-16 savaş uçağı açıklaması
Dünya

Biden'dan F-16 savaş uçağı açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı yardımı yapmanın gerekli olmadığını söyledi. ABC News televizyonuna verdiği röportajda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin F-16 talebi hakkında konuşan Biden, Ukrayna'nın şu anda tank, topçu ve hava savunma gibi savaş ekipmanlarına ihtiyacı olduğunu belirtti. Biden, Ukrayna'ya şu an ihtiyaç duydukları yardımı yaptıklarını söyleyerek, 'Onları bu bahar, yaz ve sonbahara kadar iyi bir pozisyona koyacak malzemeler gönderiyoruz. Şu an F-16'ya ihtiyaçları yok' diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 20:42:00 -
Biden'dan F-16 savaş uçağı açıklaması

ABC News televizyonuna röportaj veren Biden'a, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin F-16 savaş uçağı talebi soruldu.

Biden, ABD'deki deneyimli askeri yetkililerin ihtiyaç olduğunu düşündükleri yardımları Ukrayna'ya yaptıklarını belirterek, "Onların şu an tank, topçu ve hava savunma gibi savaş ekipmanlarına ihtiyacı var." dedi.

Ukrayna'ya şu an için ihtiyaç duydukları yardımları yaptıklarını dile getiren Biden, "Onları bu bahar, yaz ve sonbahara kadar iyi bir pozisyona koyacak malzemeler gönderiyoruz. Şu an F-16'ya ihtiyaçları yok." diye konuştu.

Biden, "Gelecek birkaç yıl içinde nelere ihtiyaç olacağını tam olarak biliyoruz. Askeri yetkililerimize göre şu an F-16 için mantıklı bir gerekçe yok. O nedenle bunu şu an seçenek dışı bırakıyorum." ifadesini kullandı.

"Çin'in Ukrayna'daki savaş için Rusya'ya ölümcül silahlar temin etmesi"ne ilişkin soruya cevaben de Biden, bunu tahmin etmediğini ancak böyle bir tedarikin olması durumunda Çin'e "ağır yaptırımlarla" karşılık verebileceklerini söyledi.
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