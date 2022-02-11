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Dünya Biden'dan dikkat çeken açıklama: Dünya savaşı olur
Dünya

Biden'dan dikkat çeken açıklama: Dünya savaşı olur

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki Amerikalıların ülkeyi derhal terk etmesi çağrısı yaparken, tahliye için bu ülkeye asker göndermeyeceklerini belirtti ve "Amerikalılar ve Ruslar birbirine ateş açarlarsa bu bir dünya savaşı olur." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 18:10:00 -
Biden'dan dikkat çeken açıklama: Dünya savaşı olur

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki Amerikalıların ülkeyi derhal terk etmesi çağrısı yaparken, tahliye için bu ülkeye asker göndermeyeceklerini belirtti ve "Amerikalılar ve Ruslar birbirine ateş açarlarsa bu bir dünya savaşı olur." diye konuştu.

Amerikan NBC televizyonuna röportaj veren Biden, Ukrayna'daki krizi ve muhtemel işgal durumunda Washington'ın planlarını anlattı.

Röportajın yayınlanan ilk kısmında Biden, halen Ukrayna'da bulunan ABD'lilere, "Amerikalılar ülkeyi derhal terk etmeli." çağrısında bulundu ve Rusların işgal tehlikesinin sürdüğünü söyledi.

Muhtemel bir işgal durumunda ABD'nin ülkede kalan Amerikalılar için (Afganistan'dakine benzer şekilde) Ukrayna'ya asker gönderip göndermeyeceğiyle ilgili soruya yanıt veren Biden, "Böyle bir planımız yok. Amerikalılar ve Ruslar birbirine ateş açarlarsa bu bir dünya savaşı olur. Artık öncekinden çok farklı bir dünyada yaşıyoruz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da önceki gün yayımladığı duyuruda Ukrayna'daki Amerikalılara derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunmuş ve bir tahliye planı uygulanmayacağını belirtmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Afganistan'dakine benzer bir tahliye planlarının Ukrayna için söz konusu olmadığını dile getirmişti.

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