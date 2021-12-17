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Dünya Biden'dan çok konuşulacak gaf! Sosyal medyanın diline düştü
Dünya

Biden'dan çok konuşulacak gaf! Sosyal medyanın diline düştü

ABD Başkanlığı görevine geldiğinden bu yana gaflarıyla konuşulan Joe Biden daha önce defalarca yaptığı gafı tekrarladı. Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e yeniden “Başkan” diye hitap etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 23:09:00 -
Biden'dan çok konuşulacak gaf! Sosyal medyanın diline düştü

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Carolina Eyalet Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e yeniden “Başkan” diye hitap etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Karolina Eyalet Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, en sonuncusu mart ayında olmak üzere daha önce en az iki kez yaptığı bir gafı tekrarladı.

Harris'e 'Başkan' dedi

Biden, kürsüde konuştuğu sırada Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e yeniden “Başkan” diye hitap ederek, "Şaka bir yana, elbette Başkan Harris gururlu bir Howard mezunudur" dedi.

ABD’nin 46. Başkanı olan 76 yaşındaki Biden, ABD tarihinde başkanlık görevini yapan en yaşlı isim olarak biliniyor.

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