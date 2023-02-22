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Dünya Biden'dan açıklama: Her santimini savunacağız
Dünya

Biden'dan açıklama: Her santimini savunacağız

ABD Başkanı Joe Biden, NATO'ya taahhütlerini tekrar dile getirmek istediğini belirterek, "Beşinci Madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız." diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 18:03:00 - 2023-02-22 18:05:08
Biden'dan açıklama: Her santimini savunacağız

ABD Başkanı Joe Biden, NATO'ya taahhütlerini tekrar dile getirmek istediğini belirterek, "Beşinci Madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız." dedi.

Bükreş Dokuzlusu (B9) liderleri ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya gelen Biden, toplantı öncesi konuştu.

Biden, NATO'nun güçlü müttefikleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu, Stoltenberg'in bugüne kadar "harika bir iş çıkardığını" söyleyerek, kendisine teşekkür etti.

B9 birliğinin 2015'te kurulduğunu anımsatan Biden, "Bugün, Rusya'nın işgalinin birinci yıl dönümüne yaklaşırken, birlikte durmaya devam etmemiz daha da önemli ve bence bu, ne kadar güçlü hissettiğimizin kanıtı." dedi.

Biden, NATO'nun doğu kanadında bulunan ülkelerin önemini vurgulayarak, "Sizler kolektif savunmamızın ön saflarındasınız. Bu çatışma, sadece Ukrayna değil, tüm Avrupa ve dünyadaki demokrasilerin özgürlüğü için önemli. Ukrayna'ya kritik güvenlik yardımı ve kelimenin tam anlamıyla milyonlarca mülteciye kritik destek sağlıyoruz. Ukrayna'ya kalıcı desteğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

NATO'ya taahhütlerini tekrar dile getirmek istediğini aktaran Biden, "Beşinci Madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız." dedi.

Toplantı öncesinde fotoğraf çekimi için Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelen Biden'a, Rusya'nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nı (START) askıya almasının sorulması üzerine ise "Şu an zamanım yok. Büyük hata." yanıtını verdi.

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Yorumlar

Abdullah Murat

Allah insanlar için kutsalı belirlemiştir Kutsal olan insanlara korumaları için emanet kılının canlarını mallarını bu uğurda harcaya bilecekleri izzet ve şereflerinin yegane vesilesi ALLAHIN AYETLERİDİR maide44 Onu korumak bununda bahsettiği gibi onun savunma onunla hükmetmektir Ama hak bu olanı. Onunla hükmetmeme işi ise bu kutsal olanı geçici aldatıcı dünya menfaatlenmesi ve/ya insanlardan korkmak suretyile satmaktır İşte bu kutsal emanete hıyanet edenler kafirlerin takendileridir buyurulmaktadır Devlet yönetiminin tamamı kutsal dolasıyla Allah ait olan dinin ayrılmaz bir temel yapısını O Allahın bölünemez ilan ettiği dini temel yapıları devleti orduyu ve eğitimi dinsizleştirmek suretiyle paramparça edenler Bu hristiyanlıktada yapılmıştır.  

Mehmet Ali BICER

Bu santim icinde TURKIYE yok mu ?
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