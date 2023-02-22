Biden'dan açıklama: Her santimini savunacağız

ABD Başkanı Joe Biden, NATO'ya taahhütlerini tekrar dile getirmek istediğini belirterek, "Beşinci Madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız." dedi.

Bükreş Dokuzlusu (B9) liderleri ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya gelen Biden, toplantı öncesi konuştu.

Biden, NATO'nun güçlü müttefikleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu, Stoltenberg'in bugüne kadar "harika bir iş çıkardığını" söyleyerek, kendisine teşekkür etti.

B9 birliğinin 2015'te kurulduğunu anımsatan Biden, "Bugün, Rusya'nın işgalinin birinci yıl dönümüne yaklaşırken, birlikte durmaya devam etmemiz daha da önemli ve bence bu, ne kadar güçlü hissettiğimizin kanıtı." dedi.

Biden, NATO'nun doğu kanadında bulunan ülkelerin önemini vurgulayarak, "Sizler kolektif savunmamızın ön saflarındasınız. Bu çatışma, sadece Ukrayna değil, tüm Avrupa ve dünyadaki demokrasilerin özgürlüğü için önemli. Ukrayna'ya kritik güvenlik yardımı ve kelimenin tam anlamıyla milyonlarca mülteciye kritik destek sağlıyoruz. Ukrayna'ya kalıcı desteğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

NATO'ya taahhütlerini tekrar dile getirmek istediğini aktaran Biden, "Beşinci Madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız." dedi.

Toplantı öncesinde fotoğraf çekimi için Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelen Biden'a, Rusya'nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nı (START) askıya almasının sorulması üzerine ise "Şu an zamanım yok. Büyük hata." yanıtını verdi.