  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Biden'dan ABD vatandaşı siyahilere övgü
Dünya

Biden'dan ABD vatandaşı siyahilere övgü

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki Afro-Amerikan toplumunun ABD’ye katkı sağladıklarını belirterek, övgü dolu sözlerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 03:42:00 -
Biden'dan ABD vatandaşı siyahilere övgü

Biden, Beyaz Saray’da, şubat ayı boyunca kutlanan “Siyahi Tarih Ayı” nedeniyle düzenlenen resepsiyona ev sahipliği yaptı.

Çoğu siyahi Kongre üyeleri ve siyahi toplum temsilcilerinden oluşan davetli grubuna seslenen Biden, “Tarih önemlidir, siyahilerin tarihi önemlidir. Amerikalıların, tarih konusunda sadece bilmek istediklerini değil, iyi, kötü, doğru, nasıl bir millet olduğumuzu öğrenmeye ihtiyacı vardır.” şeklinde konuştu.

Biden, siyahi topluma yönelik her tür ırkçılığa ve eşitsizliğe karşı olduklarını, siyahilerin oy hakkını savunduklarını kaydederek “Bu ulusun ruhunda dipdiri yaşadığı için gömülemeyecek, tüm Amerikan tarihini zenginleştiren siyahi kültürünün ve tarihinin canlılığını görüyoruz, biz buyuz.” ifadelerini kullandı.

İlk kez 1926'da bir hafta olarak gündeme gelen ve 1970'te resmen kabul edilen “Siyahi Tarih Ayı” her yıl şubat ayında kutlanıyor. Siyahi Tarih Ayı, Afrika’dan köle olarak getirilen ülkedeki Afro-Amerikalıların tarihini ve ABD’ye katkılarına dikkat çekip siyahi toplumu onurlandırmayı amaçlıyor.

2021 nüfus sayımına göre, ABD’de kendini “siyahi” olarak tanımlayan 50 milyon kişi yaşıyor ve bu ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 15’ine tekabül ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Putin'i kızdıracak sözler: Ukrayna asla Rusya için bir zafer olmayacak!" target="_blank">
Biden'dan Putin'i kızdıracak sözler: Ukrayna asla Rusya için bir zafer olmayacak!
Biden'dan Putin'i kızdıracak sözler: Ukrayna asla Rusya için bir zafer olmayacak!

Dünya

Biden'dan Putin'i kızdıracak sözler: Ukrayna asla Rusya için bir zafer olmayacak!

ABD'li 12 milletvekilinden Başkan Biden'a F-16 çağrısı
ABD'li 12 milletvekilinden Başkan Biden'a F-16 çağrısı

Dünya

ABD'li 12 milletvekilinden Başkan Biden'a F-16 çağrısı

Biden yolunu şaşırdı... Kırmızı halıyı göremedi
Biden yolunu şaşırdı... Kırmızı halıyı göremedi

Dünya

Biden yolunu şaşırdı... Kırmızı halıyı göremedi

Biden'dan açıklama: Her santimini savunacağız
Biden'dan açıklama: Her santimini savunacağız

Dünya

Biden'dan açıklama: Her santimini savunacağız

Biden'ın merdivenle imtihanı! Bozuntuya vermedi
Biden'ın merdivenle imtihanı! Bozuntuya vermedi

Dünya

Biden'ın merdivenle imtihanı! Bozuntuya vermedi

Putin'in açıklaması ses getirmişti! Biden'dan nükleer silah açıklaması
Putin'in açıklaması ses getirmişti! Biden'dan nükleer silah açıklaması

Dünya

Putin'in açıklaması ses getirmişti! Biden'dan nükleer silah açıklaması

Biden'ın Dünya Bankası başkanlığına adayı Ajay Banga oldu
Biden'ın Dünya Bankası başkanlığına adayı Ajay Banga oldu

Dünya

Biden'ın Dünya Bankası başkanlığına adayı Ajay Banga oldu

Biden'dan F-16 savaş uçağı açıklaması
Biden'dan F-16 savaş uçağı açıklaması

Dünya

Biden'dan F-16 savaş uçağı açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23