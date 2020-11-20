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Dünya Biden'dan ABD halkına ekonomi sözü
Dünya

Biden'dan ABD halkına ekonomi sözü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlığına seçilen Joe Biden, koronavirüs salgını yüzünden ülke genelinde "ekonomiyi kapatmayacağını" açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 02:34:00 - 2020-11-20 02:37:17
Biden'dan ABD halkına ekonomi sözü

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, 10 eyalet valisi ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, ''Ekonomiyi kapatmayacağım, nokta. Virüsü bitireceğim.'' dedi.

Joe Biden, her bölgenin farklı olduğunu ve bu durumun ülke genelinde "ekonominin kapatılmasını gerektirmeyeceğini" belirtti.

Öte yandan kabinesini şekillendirmeye başlayan Biden, Hazine Bakanlığına getireceği ismi ise kısa süre içinde, bu yıl 26 Kasım'a denk gelen ABD'de kutlanan Şükran Günü öncesi ya da sonrası açıklayacağını ifade etti.

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