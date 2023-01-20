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Dünya Biden'a soğuk duş! Son anket sonuçları açıklandı
Dünya

Biden'a soğuk duş! Son anket sonuçları açıklandı

Reuters/Ipsos ortaklığıyla, 13-15 Ocak'ta yapılan ankete göre Amerikalıların yüzde 60'ı ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlığını desteklemiyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 07:13:00 -
Biden'a soğuk duş! Son anket sonuçları açıklandı

Ülkede düşen enflasyon oranları ve Temsilciler Meclisi Başkanlığı seçimi sürecinde gün yüzüne çıkan Cumhuriyetçiler arasındaki bölünmüşlüğe rağmen ofisinde ve evinde "gizli belgeler" çıkan Biden'a halk desteği yüzde 40 civarında oldu.

Bu oran Biden'ın Ekim 2021'de en yüksek seviyeye ulaştığı onay oranı olan yüzde 44,1'in 4 puan altında olmasıyla dikkati çekti. Başkanlık koltuğuna oturduğundan beri başta Kovid-19 salgını ve yüksek enflasyon rakamları ile mücadele eden Biden'a halk desteği, 2022'nin mayıs ve haziran aylarında ise yüzde 36'lara kadar gerilemişti.

Başkan Biden, 2024 başkanlık seçimlerinde "aday olma niyetinde" olduğunu duyurmuş ancak henüz bu konuda resmi açıklama yapmamıştı.

Amerikan basınına göre, 7 Şubat'ta yapması beklenen Ulusun Birliği konuşmasının ardından 80 yaşındaki Biden'ın adaylığını resmi olarak duyurma ihtimali yüksek.

Öte yandan, ankete katılanların yalnızca yüzde 20'si yeni Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy'e destek veriyor. Katılımcıların sadece yüzde 35'i Temsilciler Meclisi, yüzde 38'i de Senato'nun performansı hakkında olumlu görüşe sahip.

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