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Dünya Biden'a olay sözler: Bunamış yaşlı adam
Dünya

Biden'a olay sözler: Bunamış yaşlı adam

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı, Rusya Lideri Vladimir Putin'in savaş suçu işlediğini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden'ı "bunamış yaşlı adam" olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 16:44:00 -
Biden'a olay sözler: Bunamış yaşlı adam

 

Channel News Asia televizyonunun haberine göre, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA) yer alan bir haberde, Ukrayna’nın Buça kentinde sivillerin öldürülmesine tepki gösteren Biden için "bunamış yaşlı adam" ifadesi kullandı.

Haberde, "Bu tür açıklamalar sadece saldırganlık ve komplo kurmada usta olan Yankees’in torunları tarafından yapılabilir." ifadesine yer verildi.

Biden için "dil sürçmesiyle tanınan bir başkan" yorumunun yapıldığı ve daha sonra ismi verilmediği haberde, "böyle bir adamın iktidarda olduğu ABD’nin geleceği kasvetli" denildi.

Kuzey Kore devlet medyası KCNA, daha önce de yabancı liderlere yönelik hakaret derecesine varan eleştirilerde bulunmuştu.

Pyongyang yönetimi, eski ABD Başkanı Barack Obama için "tropikal ormandaki maymun" benzetmesini yapmıştı.

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