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Dünya Biden ve Putin görüşmesi sona erdi
Dünya

Biden ve Putin görüşmesi sona erdi

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Lideri Vladimir Putin'in, Ukrayna konusunu ele aldığı görüşme sona erdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 20:43:00 -
Biden ve Putin görüşmesi sona erdi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Putin arasında 2 saat 1 dakika süren görüşme bitti. Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz detaylı bilgi paylaşılmadı.

Söz konusu görüşmenin ana konusunu Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tavrı ve Rusya'nın sınıra asker yığması oluştururken, Biden'ın Putin'e "diplomasi" çağrısı yapması bekleniyordu.

Biden Avrupalı müttefikleri ile Putin görüşmesini değerlendirecek

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden'ın bugün görüşmenin yansımalarına ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor.

Biden, dün de söz konusu liderler ile görüşmüş ve "yakın temasta kalma" taahhüdü vermişti.

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