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Biden ve prens Al Nahyan görüştü
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Dünya Biden ve prens Al Nahyan görüştü
Dünya

Biden ve prens Al Nahyan görüştü

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al Nahyan ile ABD Başkanı Joe Biden telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 00:07:00 -
Biden ve prens Al Nahyan görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın bugün Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve iki ülke arasındaki "uzun süredir var olan ortaklığın önemini" vurguladığı bildirildi.

Biden'ın, Al Nahyan'ı ülkenin yaklaşan 50. bağımsızlık yıl dönümü için tebrik ettiğinin aktarıldığı açıklamada, "Biden görüşmede, ABD ve BAE arasında uzaydan, iklime, savunmaya ve güvenliğe kadar birçok konuda sarf edilen çaba için de Al Nahyan'ı tebrik etti." ifadesine yer verildi.

Görüşmede, Afganistan, İran, Orta Doğu'da gerginliğin azaltılması ve barış gibi konuların ele alındığının kaydedildiği açıklamada, Biden'ın İsrail ile BAE arasındaki normalleşme sürecinin stratejik önemine işaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Biden'ın normalleşme anlaşmalarına yönelik desteğini vurguladığı bildirilirken, "Başkan Biden ve Veliaht Prens Al Nahyan, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki insani kriz de dahil olmak üzere çatışmalara karşı birlikte hareket etmeyi öncelik edinme konusunda mutabık kaldı." bilgisi paylaşıldı.

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