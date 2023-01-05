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Dünya Biden Ukrayna'da barış olsun istemiyor! Ateşkes hakkında olay yorum
Dünya

Biden Ukrayna'da barış olsun istemiyor! Ateşkes hakkında olay yorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabaları sonrası Rusya'nın ilan ettiği 2 günlük ateşkese ilişkin olarak açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 22:04:00 -
Biden Ukrayna'da barış olsun istemiyor! Ateşkes hakkında olay yorum

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’da ilan ettiği ateşkese değinerek, “(Putin) Sanırım biraz nefes almaya çalışıyor” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ortodoksların Noel dönemi olan 6-7 Ocak tarihlerinde ilan ettiği 36 saatlik ateşkes ilanına dair açıklamalarda bulundu. Biden, “Putin'in söylediği herhangi bir şeye yanıt vermek konu-sunda isteksizim. Bunu ilginç buldum. 25'inde ve yılbaşında hastaneleri, kreşleri ve kiliseleri bombalamaya hazırdı. Sanırım biraz nefes almaya çalışıyor" dedi.

Putin, Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in çağrısına uyarak, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya 6 Ocak 12.00'den 7 Ocak 00.00'a kadar iki ülke arasındaki tüm çatışma noktalarında ateşkes ilan etmesi tali-matı vermişti.

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