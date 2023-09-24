Biden: Ukrayna savaşı için farkı açmak istiyor! Ukrayna'ya uzun menzilli ATACMS füze verecek! Kritik açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırılarında yardımcı olmak üzere bu ülkeye ileri teknoloji uzun menzilli füze vermeyi planlıyor.

ABD medyasının konuyla ilgili yetkililerden aktardığına göre, Ukrayna'ya 300 km menzilli ATACMS füzeleri verilecek.

Kiev bu füzelerle cephe hattı gerisindeki Rusya topraklarını da hedef alabilecek.

Cuma günü Ukrayna, Kırım'daki Rus Karadeniz filosunun karargahını en az bir füzeyle vurdu.

Ukraynalı bir askeri kaynak BBC'ye yaptığı açıklamada, Sivastopol'deki karargaha saldırıda İngiltere ve Fransa tarafından tedarik edilen Storm Shadow füzelerinin kullanıldığını söyledi. Bu füzeler 240 km menzile sahip.

Geçtiğimiz hafta Ukrayna, Scalp olarak da bilinen aynı füzeleri Kırım'daki deniz hedeflerine ve liman altyapısına saldırmak için kullanmış, bir denizaltı ve bir savaş gemisi hasar görmüştü.

ABD'de NBC News ve Wall Street Journal gazetesi, ismi açıklanmayan bir yetkiliyi kaynak göstererek, Başkan Biden'ın Perşembe günü Beyaz Saray'da Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesi sırasında, Kiev'e "az sayıda" ATACMS (Ordu Taktik Füze Sistemi) füzeleri vereceğini bildirdi.

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Silahların önümüzdeki haftalarda gönderileceği belirtildi

Washington Post gazetesi de konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayanarak, bu füzelerin bir tek savaş başlığından ziyade misket bombalarıyla donatılacağı bilgisini geçti.

Ancak henüz her iki ülke bu konuda resmi açıklama yapmadı.

İki liderin görüşmesi ardından Washington'dan yapılan açıklamada, Kiev'e 325 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım yapılacağı belirtildi. Amerikan Abrams tankları gelecek hafta Kiev'e teslim edilecek.

Kiev, ülkenin güneyinde Rusya'ya karşı saldırılarında kullanmak amacıyla aylardır ATACMS füzeleri için baskı yapıyordu.

Uzun menzilli füzeler sayesinde Rusya'nın komuta, lojistik ve tedarik hattının geri çekilmek zorunda kalacağını, böylece cephedeki kuvvetlerine tedarikinin zorlaşacağını söylüyor.

Rusya Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başladığında Biden yönetimi Kiev'e silah verme konusunda tereddütlü davranmıştı.

Rusya ülkenin doğusunda ve güneyinde ilerleyince bu durum değişmiş ve Kiev'e uzun menzilli Himars roket sistemleri ve Patriot hava savunma füzeleri tedarik edildi.

Ancak Biden, nükleer silah sahibi Rusya ile doğrudan çatışma riski nedeniyle ATACMS füzeleri konusunda tereddütlü davranmaya devam ediyordu.