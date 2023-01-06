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Dünya Biden sınırı ziyaret edecek
Dünya

Biden sınırı ziyaret edecek

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Ocak'ta Meksika sınırındaki El Paso'ya gidecek.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 02:18:00 -
Biden sınırı ziyaret edecek

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın pazar günü düzensiz göçmenlerin ülkeye yasa dışı giriş güzergahlarından olan Teksas eyaletine bağlı El Paso kasabasına ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.

Biden'ın burada sınır koruma operasyonlarını inceleyeceği belirtilen açıklamada, ABD Başkanının, yerel yöneticiler ve toplum liderlerinin yanı sıra Venezuela, Haiti, Nikaragua ve Küba'dan gelen çok sayıda kaçak düzensiz göçmen geçişini önlemeye çalışan yerel personelle de bir araya geleceği bilgisi verildi.

Biden'ın yeni sınır planı

Bugün, yeni sınır planını duyuran Biden, güney sınırından gelen düzensiz göçmenler için "daha insancıl" olduğunu öne sürdüğü yeni uygulamaları duyurmuştu.

Venezuela, Haiti, Küba, ve Nikaragua'dan ayda 30 bin kadar düzensiz göçmeni kabul edeceklerini açıklayan Biden, bu kişilere yasal yollarla ABD'ye gelmeleri çağrısında bulunmuştu. Biden, 9-10 Ocak'taki Kuzey Amerika Liderler Zirvesi için Meksika'nın başkenti Mexico City'e gidecek.

ABD'de göçmenlerin sınır dışı edilebilmesi için COVID-19 kısıtlamaları devam edecek
Başkan Biden ve Yardımcısı Kamala Harris, sınır güvenliğine ilişkin verdikleri taahhütlere rağmen ABD'nin güney sınırını ziyaret etmedikleri için eleştiriliyordu.

Göreve başladıktan 2 yıl sonra sınırı ziyaret edeceğini açıklayan Biden, Cumhuriyetçiler tarafından "geç kalmış olmakla" tenkit ediliyor. ABD Yüksek Mahkemesi ise 27 Aralık 2022'de düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini hızlandıran "Title 42" adlı 42. maddenin yürürlükte kalması kararı vermişti.

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